У Сирії снаряд влучив у групу журналістів
19:33, 11 січня 2012Світ
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Загинув французький репортер
Сьогодні внаслідок ракетного обстрілу в сирійському місті Хомс загинув співробітник французького телеканалу France 2, бельгійський журналіст зазнав поранення.
Як повідомляє РІА «Новости», снаряд влучив у групу журналістів, які перебували в місті.
У Сирії вже майже десять місяців не припиняються антиурядові протести. Щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і співробітників силових структур. За даними ООН, загальне число жертв у країні перевищило 5 тис. осіб.
Сірійська влада заявляє, що в зіткненнях із озброєною опозицією було вбито понад 2 тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів Сирії, проти яких діють добре озброєні бойовики.
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