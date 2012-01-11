У Сирії снаряд влучив у групу журналістів

Сьогодні внаслідок ракетного обстрілу в сирійському місті Хомс загинув співробітник французького телеканалу France 2, бельгійський журналіст зазнав поранення.

Як повідомляє РІА «Новости», снаряд влучив у групу журналістів, які перебували в місті.

У Сирії вже майже десять місяців не припиняються антиурядові протести. Щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і співробітників силових структур. За даними ООН, загальне число жертв у країні перевищило 5 тис. осіб.

Сірійська влада заявляє, що в зіткненнях із озброєною опозицією було вбито понад 2 тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів Сирії, проти яких діють добре озброєні бойовики.