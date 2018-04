Таліби випустили підручник з джихаду (фото)

Бойовики руху "Талібан" випустили свій перший підручник з ведення бойових дій проти військ коаліції в Афганістані, пише The Telegraph.

За інформацією видання, 144-сторінкова інструкція, аналогічна до американських і британських посібників з військових дій, має назву "Військові навчання для підготовки моджахедів" ("Military Teachings - for the Preparation of Mujahideen"). На обкладинці підручника зображена емблема у вигляді двох перехрещених мечів і Корану.

Інструкція складається з 10 розділів, де викладено все від тактики бою до організації тренувальних таборів та основ шпигунства. У ній детально передано приготування вибухівки, а також різні види зброї, боєприпасів і комунікаційного устаткування.

Крім того, в підручнику розповідається, як правильно нападати на автомашини противника, де вразливі місця у літаків і бронетехніки, а також як правильно висаджувати мости, залізниці, силові і телефонні лінії. Таліби планують найближчим часом розповсюдити цю книгу серед командирів руху як в Афганістані, так і в Пакистані.

Лента.ру