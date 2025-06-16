Fallout Shelter з'явилася на мобілках 2015 року як легке доповнення до майбутнього тоді релізу Fallout 4. Кілька днів тому грі виповнилося 10 років, а умовно-безкоштовний симулятор притулку все ще живе і розвивається.
Bethesda поділилася свіжою статистикою: з моменту запуску гру завантажили понад 230 мільйонів разів. Причому до 2018 року Shelter перебралася і на інші платформи, зокрема на ПК і консолі, навіть на Nintendo Switch.
Інтерес до гри ожив з новою силою цієї весни, коли на екранах з'явився серіал Fallout від Amazon. Розробники вгадали момент: оновили гру, додавши героїв шоу, наприклад, та ж Люсі має цілком органічний вигляд у ролі мешканки притулку, а персонаж Волтона Гоггінса тепер може стати вашим мисливцем за кришками.
На честь ювілею і популярності на хвилі серіалу Bethesda влаштувала внутрішньоігрову акцію. У мобільних версіях до 17 червня триває розпродаж внутрішньоігрових предметів, а до 21-го на всіх користувачів чекають подарунки просто за вхід у гру.
Раніше творець Fallout розповів, чому зробити ремастери перших частин неможливо. Початковий код перших двох Fallout загублений, але він може бути у Bethesda.