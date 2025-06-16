Спочатку Shelter замислювалася як затравка до Fallout 4.

Fallout Shelter з'явилася на мобілках 2015 року як легке доповнення до майбутнього тоді релізу Fallout 4. Кілька днів тому грі виповнилося 10 років, а умовно-безкоштовний симулятор притулку все ще живе і розвивається.

Bethesda поділилася свіжою статистикою: з моменту запуску гру завантажили понад 230 мільйонів разів. Причому до 2018 року Shelter перебралася і на інші платформи, зокрема на ПК і консолі, навіть на Nintendo Switch.

Інтерес до гри ожив з новою силою цієї весни, коли на екранах з'явився серіал Fallout від Amazon. Розробники вгадали момент: оновили гру, додавши героїв шоу, наприклад, та ж Люсі має цілком органічний вигляд у ролі мешканки притулку, а персонаж Волтона Гоггінса тепер може стати вашим мисливцем за кришками.

Відео дня

На честь ювілею і популярності на хвилі серіалу Bethesda влаштувала внутрішньоігрову акцію. У мобільних версіях до 17 червня триває розпродаж внутрішньоігрових предметів, а до 21-го на всіх користувачів чекають подарунки просто за вхід у гру.

Раніше творець Fallout розповів, чому зробити ремастери перших частин неможливо. Початковий код перших двох Fallout загублений, але він може бути у Bethesda.

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