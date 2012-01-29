У Москві проходить автопробіг "За чесні вибори"

У Москві сьогодні пройшов автопробіг «За чесні вибори».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сотні легкових автомобілів, прикрашених білими стрічками, білими повітряними кулями і різними предметами білого кольору, курсували внутрішньою стороною Садового кільця. На багатьох автомобілях написано: «За честные выборы», «Кольцо сужается», «Мы придем еще». Автомобілісти сигналили, а їх вітали пішоходи, які стояли на тротуарі також з білими предметами.

За інформацією організаторів, в акції беруть участь не менш як 4 тисячі автомобілів. За данимиГУМВСРосіїпо Москві, акціяпротестутривалаблизькотрьохгодині пройшласпокійно.Спочатку вполіціїповідомляли,щов пробігуберуть участь20 машин,проте післязавершенняакціїМВСпривелоновідані, згідно зякимучасників булоблизько300.

Як повідомляв УНІАН, білі стрічки стали одним із символів незгоди росіян з фальсифікаціями результатів виборів до Держдуми РФ, які відбулися 4 грудня минулого року.