Путін на один день - не прем'єр-міністр

Кандидат у президенти РФ від "Єдиної Росії", прем'єр-міністр Володимир Путін під вівторок зустрінеться з довіреними особами, для чого вдруге за передвиборну кампанію візьме одноденну відпустку, повідомив заступник глави передвиборного штабу Путіна Олексій Анісімов.



"Він зустрінеться з довіреними особами, хоче їм подякувати за прийняту пропозицію і ту роботу, яку вони зараз будуть робити для його підтримки", - сказав Анісімов РІА "Новости".



За його словами, довірені особи приїдуть на зустріч практично з усіх регіонів країни.



ЦВК РФ в понеділок зареєстрував 499 довірених осіб кандидата Путіна. У списку більше 200 відомих музикантів, акторів, спортсменів та громадських діячів. Довірені особи займаються питаннями агітації, а також мають право призначати спостерігачів на виборчі дільниці. Як правило, вони потрібні кандидату для подання його програми і позиції в різних регіонах Росії. Закон дозволяє кандидату мати 600 довірених осіб.



"Будуть і далі прийматися пропозиції і реєструватися довірені особи. Але ось це перші люди, які в країні будуть проводити роботу з підтримки нашого кандидата", - зазначив заступник голови передвиборчого штабу.



Він повідомив, що зустріч пройде в будівлі Політехнічного музею, де штаб орендує приміщення: "В установленому порядку ми оплачуємо приміщення і все іншу необхідну інфраструктуру для цієї зустрічі. І він іде на один день у відпустку як кандидат для чистоти заходу", - сказав Анісімов.