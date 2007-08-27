Пожежники врятували археологічний музей Стародавньої Олімпії

Пожежникам вдалося врятувати археологічний музей Стародавньої Олімпії, розташований на заході грецького півострова Пелопоннес і внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як передає РІА «Новости», про це заявив у прямому ефірі грецького телеканалу "Скай" генеральний секретар грецького міністерства культури Христос ЗАХОПУЛОС.

"За моїми даними, будинок музею вдалося врятувати, але дерев більше немає", - сказав Х.ЗАХОПУЛОС.

За його словами, на території археологічного музею спрацювала автоматична система пожежогасіння, встановлена до Олімпійських ігор 2004 року.

За його словами, на місці події знаходиться п`ять пожежних машин і гелікоптери.

Як повідомлялося, лісові пожежі в Греції підійшли до Стародавньої Олімпії, одного з найзначніших археологічних пам`ятників старовини. За повідомленням пожежної охорони, в радіусі кількох кілометрів від Стародавньої Олімпії евакуйовано кілька сіл.

В області Елея зберігається вкрай тяжка ситуація з лісовими пожежами. За останні два дні тут загинули десятки осіб. Вогонь поширюється у двох напрямах - на схід до Олімпії і на захід до моря. Полум`я підступило впритул до приморського міста Піргос.

Кількість жертв пожеж в Греції досягло 57 осіб. У країні оголошено надзвичайний стан.