Європарламент засуджує винесення смертних вироків у Білорусі

Депутати Європарламенту одноголосно ухвалили резолюцію, яка засуджує смертні вироки, винесені у Білорусі звинуваченим у тероризмі Дмитру КОНОВАЛОВУ і Владиславу КОВАЛЬОВУ, і закликає білоруську владу оголосити мораторій на смертну кару.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту.

«Під час дебатів на сесії у Страсбурзі обговорювалася проблема застосування смертної кари в Білорусі у світлі вироку Д.КОНОВАЛОВУ і В.КОВАЛЬОВУ. В резолюції засуджується винесення їм смертного вироку і міститься заклик до президента Олександра ЛУКАШЕНКА помилувати їх. В ухваленій резолюції згадуються звіти міжнародних правозахисних організацій, з яких випливає, що розслідування справи Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА, а також суди над ними не були справедливими, а розслідування справи проходило з порушенням прав людини», – йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту.

У документі підкреслюється неприйнятність застосування такого жорстокого, негуманного покарання, яке порушує право на життя.

Крім того, євродепутати закликали білоруську владу скасувати смертну кару або негайно ввести мораторій на її застосування.

У резолюції також засуджується переслідування правозахисників, активістів демократичної опозиції, громадянського суспільства і ЗМІ з політичних мотивів, що триває у Білорусі, і міститься вимога негайно звільнити усіх політв'язнів.

Довідка. 30 листопада 2011 року Верховний суд Білорусі визнав 25-річних Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА винними у справі про теракт у мінському метро 11 квітня 2011 року і засудив їх до смертної кари. 7 грудня В.КОВАЛЬОВ подав прохання про помилування. Д.КОНОВАЛОВ визнав вирок і відмовився подавати прохання про помилування.