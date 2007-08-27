Прокуратура звинуватила у вбивстві Ганни Політковської чеченців і Березовського

Серед заарештованих у справі про вбивство журналістки Ганни Політковської є три брати-чеченці, передає агентство "Інтерфакс" з посиланням на слова Мурада Мусаєва - адвоката одного із затриманих. Усі троє, за словами Мусаєва, проходять як співучасники злочину. Власне його підзахисному – молодому юристові 25 років з двома освітами - висунуто звинувачення за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу РФ "убивство".

Нагадаймо, що раніше генпрокурор РФ Юрій Чайка заявив, що за вбивством Ганни Політковської, "стояв лідер московського злочинного угруповання, вихідець з Чеченської Республіки, який займається злочинним бізнесом і спеціалізується на здійсненні замовних убивств".

Всього заарештовано 10 осіб. Серед затриманих, як заявив Юрій Чайка, є безпосередній виконавець вбивства.

Чайка також зазначив, що це злочинне угруповання могло мати відношення до вбивства журналіста Пола Хлєбнікова і першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова.

До діяльності злочинного угрупування могли також бути причетні працівники МВС і ФСБ, зокрема арештований співробітник УФСБ по Москві і Московській області, який працював у Центральному адміністративному окрузі, підполковник Павло Рягузов.

В цілому, як зазначив Юрій Чайка, за вбивством Політковської стоять люди, які перебувають поза межами Росії. Цей злочин, за словами генпрокурора, вигідний тим, хто хоче повернутися "до колишньої системи управління, коли все вирішували гроші та олігархи", і дискредитувати російську владу, прагнучи "спровокувати зовнішній тиск на керівництво нашої країни".

Лента.ру