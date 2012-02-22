Залізнична катастрофа в Буенос-Айресі: загинули майже 50 людей

У Буенос-Айресі внаслідок аварії поїзда загинули 49 людей.

Як повідомляє РІА “Новости”, на місці пригоди знаходяться десятки машин пожежної охорони й швидкої допомоги.

Трагічний інцидент стався о 8.32 за місцевим часом на станції Once в центрі столиці Аргентини Буенос-Айресі. Поїзд приміської електрички, що складається з дев'яти вагонів, у якому перебувало близько тисячі пасажирів. Вони прямували на роботу до Буенос-Айреса з околиць столиці (в середу в Аргентині - перший робочий день після чотирьох вихідних у зв'язку з літнім карнавалом).

Поїзд зі швидкістю 26 кілометрів на годину врізався в буферний тупиковий упор однієї з платформ на станції. В результаті локомотив і перші три вагони буквально налетіли один на одного.