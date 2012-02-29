Ізраїль завдасть удару по Ірану, не залучаючи США

Керівництво Ізраїлю не збирається повідомляти американські власті про початок можливої ​​операції із знищення іранських ядерних об'єктів, повідомляє Associated Press з посиланням на співробітника американської розвідки, знайомого з ходом дискусії щодо цього.



За його словами, ізраїльтяни чітко позначили свою позицію під час кількох недавніх розмов з високопоставленими представниками американської адміністрації.



За цією інформацією, Ізраїль триматиме США поза інформацією, щоб ніхто не міг потім сказати, ніби американці могли, але не втримали свого союзника від нападу.



Співрозмовник агентства просив не розкривати його імені, оскільки зазначене питання є "дуже делікатним" і зачіпає "стратегічні теми".



Адміністрація США, Пентагон і ізраїльське посольство у Вашингтоні відмовилися прокоментувати цю інформацію.



За даними агентства, ще однією причиною, що спонукала Ізраїль тримати свої плани в таємниці від США, стало невдоволення позицією американців, які не бажають ні бомбардувати Іран самі, ні брати участь в ізраїльської операції. Крім того, в Єрусалимі вважають, що США не ставляться серйозно до наслідків отримання Іраном атомної зброї.



Ізраїльські офіційні особи не раз висловлювали впевненість у тому, що Іран працює над створенням атомної зброї і наголошували, що міжнародні санкції вже не в змозі зупинити ці дослідження. Бомбардування Ірану вони вважають цілком прийнятним способом вирішення проблеми, нагадує Лента.ру.



Міністр оборони США Леон Панетта раніше вже заявив, що ізраїльський удар по ядерних об'єктах може бути завдано навесні-влітку 2012 року.