Росія чекає на настання «дня тиші»

Сьогодні в Росії завершується агітаційний етап президентської виборчої кампанії і рівно опівночі 3 березня наступить традиційний «день тиші» - з цієї миті заборонена будь-яка агітація.

Про це УНІАН повідомили у Центральній виборчій комісії Росії.

«Завершується один із найгостріших етапів президентської виборчої кампанії – передвиборча агітація. Сьогодні останній день, коли кандидати на пост Президента РФ можуть звернутися до виборців, вийти в ефір, а також провести мітинги та інші масові акції», - говориться в повідомленні.

Крім того, в Центрвиборчкомі відзначають, що всім кандидатам у Президенти було забезпечено рівний доступ до засобів масової інформації. Нікому не було відмовлено в доступі до платного або безплатного ефіру, друкованих площ. Виборці одержали повний обсяг інформації, що давала вичерпне уявлення про всіх кандидатів.

Також Федеральний центр інформатизації при ЦВК Росії представив у Центрвиборчком повідомлення про готовність Державної автоматизованої системи «Вибори» до проведення виборів Президента і суміщених із ними виборів і референдумів регіонального та місцевого рівнів, проведення яких заплановане на 4 березня 2012 року.

У виборах беруть участь 5 кандидатів: Володимир ПУТІН, Геннадій ЗЮГАНОВ, Михайло ПРОХОРОВ, Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ і Сергій МИРОНОВ.