У зіткненні поїздів у Польщі постраждали шестеро громадян України

Чотирнадцять людей загинули в результаті зіткнення потягів на південному заході Польщі увечері в суботу і більше 50 постраждали, з них майже 40 у тяжкому стані. Про це з посиланням на медичні джерела повідомляє інтернет-видання Gazeta.pl.



Офіційно підтверджена загибель вісьмох людей, розповіли у державній залізничній компанії PKP. Рятувальники продовжують діставати постраждалих з-під уламків вагонів. Планується, що рятувальна операція триватиме всю ніч.



Серед постраждалих - шестеро громадян України, зазначає Gazeta.pl.

40 тяжко постраждалих госпіталізовані. 93 осіб, які отримали незначні травми, тимчасово розміщені в школі неподалік.



Як повідомлялося, потяги зіткнулися близько 21:00 за місцевим часом, нагадує Лента.ру.Один з них прямував з Пшемисля до Варшави, другий - з Варшави до Кракова. За даними міністра внутрішніх справ Польщі Яцека Ціхоцького, у першому поїзді їхало близько 250 осіб, у другому - близько 120.



Встановлено, що поїзд з Варшави не повинен був іхати цією колією. Чому він опинився на чужій колії, наразі не відомо. У районі катастрофи на залізниці велися ремонтні роботи, зауважує Associated Press.