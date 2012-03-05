В Україні, Німеччині й Італії виборці голосували за Путіна та Прохорова

Російський прем'єр Володимир Путін з переміг на виборчій дільниці в консульському відділі посольства РФ в Україні, повідомила РІА Новини аташе російського посольства Олена Хоменко.



На цій ділянці могли проголосувати жителі Київської, Черкаської, Чернігівської, Вінницької, Житомирської та Полтавської областей.



"Підрахунок голосів закінчився, Володимир Путін переміг з великим відривом", - сказала співрозмовниця агентства.



За її словами, явка на виборчій дільниці, за уточненими даними, становила 2971 осіб. 31 бюлетень виявився зіпсованим, а один хтось забрав із собою.



За результатами підрахунку голосів, за Путіна проголосували 1904 виборці, за самовисуванця Михайла Прохорова - 608, за Геннадія Зюганова від КПРФ - 268, за Сергія Миронова від СР - 70, за Володимира Жириновського від ЛДПР - 89.



За словами О.Хоменко, голосування та підрахунок голосів відбулися в нормальній обстановці, без пригод.



***



Більшість росіян у Берліні на виборах президента Росії проголосували за прем'єра Володимира Путіна, на другому місці - бізнесмен Михайло Прохоров, передає кореспондент РІА Новости.



У посольстві було організовано дві виборчі дільниці.



На першій за Путіна проголосували 1130 виборців, за Прохорова - 689, за колишнього спікера Ради Федерації Сергія Миронова - 110. За лідера ЛДПР Володимира Жириновського голоси віддали 73 виборця, за ватажка комуністів Геннадія Зюганова - 259.



На другій дільниці: за Путіна - 1545, за Прохорова - 1078, за Зюганова - 305, за Миронова - 154 і за Жириновського - 76.



***



Російський прем'єр Володимир Путін отримав 68% голосів виборців на виборах президента на виборчій дільниці в Белграді. Другий результат показав Михайло Прохоров (17,7%), третій результат у лідера КПРФ Геннадія Зюганова (9%). Решта кандидатів - лідери СР Сергій Миронов і ЛДПР Володимир Жириновський - набрали значно менше.

***

Післяпідрахункувсіх голосівперевагивиборціввІспаніїрозподілилисятак: заВолодимираПутінапроголосували1,201тис. виборців(41,5%), заМихайлаПрохорова-1,089(37,68%), залідеракомуністівГеннадіяЗюганова- 335(11,59%), заколишньогоспікераРади ФедераціїСергіяМиронова- 143(4,91%), заВолодимираЖириновськогоголосивіддали122виборця(4,22%).

***

БільшістьгромадянРосії, які проголосувалинавиборахпрезидентаРФнатериторіїІталії, віддалисвоїголосиВолодимируПутіну,передаєкореспондентРІА"Новости".



Всьогоначотирьохвиборчихдільницях, відкритихнаАпеннінахвРимі, Мілані, ГенуїіПалермо, проголосували3824особи, знихвРимі- 1755осіб, уМілані- 1525виборців, вГенуї- 363людини,авПалермо- 181.



З усіхвиборчихдільницьПутінотримавблизько48%, Прохоров- 32%,Зюганов- 9,5%, Мироновблизько 5,4%,аЖириновський -близько3%.