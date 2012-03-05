Поліція затримала лідерів російської опозиції, які відмовилися залишати площу

Після мітингу опозиції на Пушкінській площі у Москві поліція затримала кількох лідерів опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, затримані, зокрема, координатор «Лівого фронту» Сергій УДАЛЬЦОВ, опозиціонери Олексій НАВАЛЬНИЙ та Ілля ЯШИН.

Також затримано декого з незгодних із результатами виборів Президента РФ, які відмовлялися покинути Пушкінську площу на вимогу поліції.

С.УДАЛЬЦОВ, зокрема, заявив, що не покине Пушкінську площу в Москві, поки «не піде ПУТІН».

«Якщо ми і далі будемо приходити на площу і йти з неї, ми ніколи нічого не доб'ємося. Я сьогодні з цієї площі не піду! Буду стояти, поки не піде ПУТІН», - заявив він.

«Влада, обрана 4 грудня (депутати Держдуми - УНІАН) і 4 березня, – нелегітимна. Ми не можемо прийняти її законною», – додав координатор «Лівого фронту ».

У свою чергу, депутат Держдуми від «Справедливої Росії» Ілля ПОНОМАРЬОВ запропонував організувати на Пушкінській площі постійно діючу приймальню народних депутатів. «Ми не підемо», – заявив він.

Зараз уся Пушкінська площа зайнята співробітниками поліції, опозиціонери жорстко витіснені з неї.

Водночас, кілька десятків осіб вийшли на проїжджу частину Тверської, перекривши дорожній рух. Поліція вживає заходів для відновлення руху.