ПАРЄ закликає Лукашенка не страчувати засуджених за теракт у метро

Представники Парламентської Асамблеї Ради Європи закликають білоруську владу не страчувати Дмитра КОНОВАЛОВА і Владислава КОВАЛЬОВА, засуджених у справі про теракт у мінському метро.

Відповідну спільну заяву, яку підписали голова ПАРЄ Жан-Клод МІНЬОЙН, спецдоповідач по Білорусі Андрес ХЕРКЕЛЬ, депутати ПАРЄ Марілуїзе БЕК (Німеччина) і Рената ВОЛЬВЕНД (Ліхтенштейн), поширила прес-служба ПАРЄ.

«Ми надзвичайно стурбовані тим, що після оголошення про рішення Президента Олександра ЛУКАШЕНКА відмовити в помилуванні двом молодим людям жахливий акт може бути приведено у виконання в будь-який час. У світлі нашого принципового неприйняття страти й численних питань щодо чесності процесу ми просимо білоруську владу утриматися від страти Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА», - йдеться в заяві ПАРЄ.

Довідка УНІАН. Теракт стався в Мінську 11 квітня 2011 року. В результаті 15 людей загинули, понад 200 зазнали поранень.

30 листопада 2011 року Верховний суд Білорусі визнав Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА винними і засудив їх до страти.