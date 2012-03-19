Російські опозиціонери подали позови на НТВ через скандальний фільм

Громадська організація "Демократичний вибір" подала в Пресненський суд Москви два позови проти НТВ, зажадавши стягнути з телеканалу 120 тисяч рублів за порушення авторських прав і спростувати помилкову інформацію із фільму "Анатомія протесту", повідомляє РІА «Новости» зампред організації Ігор Драндін.

Фільм "Анатомія протесту", який показав НТВ минулого четверга, викликав великий суспільний резонанс. Його автори, зокрема, стверджували, що серед учасників мітингів протесту є люди, які ходять туди за гроші. У фільмі йшлося про акцію опозиції "Біле кільце" 26 лютого. В неділю біля телецентру "Останкіно" пройшла несанкціонована акція проти "Анатомії протесту", було затримано більше 100 чоловік.

"Перший позов про те, що в програмі "Анатомія протесту", яка вийшла на НТВ, використовували ролик, зроблений нашими активістами, - "Демвибору". Вони узяли його без дозволу і вставили у фільм. Більш того, вони його прокоментували, що в цьому сюжеті видно, що опозиція займається інсценуванням, наймає якісь масовки для того, щоб дискредитувати діючу владу. Це не так. Цей ролик ми самі знімали, ніякого найму, ніяких масовок ми не робили", - сказав Драндін.

Як відшкодування збитку "Демвибір" хоче одержати від НТВ 120 тисяч рублів, відзначив Драндін.

За його словами, в другому позові організація вимагає спростувати інформацію про те, що опозиціонери беруть участь в протестних акціях за гроші.

Раніше позов про захист честі і гідності у зв'язку з показом фільму "Анатомія протесту" подав колишній співголова "Правої справи" Борис Надєждін.