В Афганістані снігова лавина вбила двадцять людей

Двадцять одна людина загинула під сніговою лавиною у повіті Вахан північноафганської провінції Бадахшан, повідомляє РІА «Новости».

За даними агентства, лавина зійшла на населений пункт Арак 22 березня, а сьогодні співробітники команди рятувальників Fox Фонду Ага-Хана відкопали з-під снігу замерзлі тіла загиблих. Одному жителеві Арака, який провів у засипаному снігом будинку три доби, вдалося залишитися в живих.

Обмороженого жителя доставили в госпіталь, де йому була надана екстрена допомога. Рятувальники продовжують працювати на місці НП, сподіваючись знайти ще тих, хто вижив, і загиблих.

З початку січня в Бадахшані під сніговою лавиною і селевими потоками загинули більш як 200 чоловік. Нинішня зима стала найхолоднішою і найбільш сніжною за останні 15 років.