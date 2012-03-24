В Афганістані снігова лавина вбила двадцять людей
Сьогодні співробітники команди рятувальників Fox Фонду Ага-Хана відкопали з-під снігу замерзлі тіла загиблих
Двадцять одна людина загинула під сніговою лавиною у повіті Вахан північноафганської провінції Бадахшан, повідомляє РІА «Новости».
За даними агентства, лавина зійшла на населений пункт Арак 22 березня, а сьогодні співробітники команди рятувальників Fox Фонду Ага-Хана відкопали з-під снігу замерзлі тіла загиблих. Одному жителеві Арака, який провів у засипаному снігом будинку три доби, вдалося залишитися в живих.
Обмороженого жителя доставили в госпіталь, де йому була надана екстрена допомога. Рятувальники продовжують працювати на місці НП, сподіваючись знайти ще тих, хто вижив, і загиблих.
З початку січня в Бадахшані під сніговою лавиною і селевими потоками загинули більш як 200 чоловік. Нинішня зима стала найхолоднішою і найбільш сніжною за останні 15 років.