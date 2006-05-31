ВМФ Сербії і Чорногорії перейде під командування чорногорської армії

ВМФ Сербії і Чорногорії, що базується на чорногорському узбережжі Адріатичного моря, після виходу республіки зі складу державного співтовариства СіЧ буде збережений, але перейде під командування чорногорської армії. Про це заявив командувач флотом контр-адмірал Драган Самарджич.

"Ми одержали тверді гарантії чорногорського керівництва в тому, що військово-морський флот не буде ліквідований, проте, крім виконання своїх нинішніх завдань, йому, як очікується, будуть передані функції берегової охорони", - сказав Самарджич бєлградському агентству Танюг.

Водночас, як наголосив контр-адмірал, слід чекати, що кількісний склад кораблів буде змінений відповідно до фінансових можливостей республіки.

За повідомленнями чорногорських ЗМІ, надлишок військових кораблів буде проданий Лівії, проте з офіційних джерел підтвердження цієї інформації поки не надходило.

Відразу ж після того, як чорногорський парламент офіційно проголосить незалежність республіки, на кораблях будуть підняті прапори Чорногорії.

РІА «Новости»