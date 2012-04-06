Військові США обстріляли з гармат японський танкер-примару

Обійняте полум'ям після обстрілу судно накренилося, але все ще залишався на плаву, передає ІТАР-ТАСС.

Після обстрілу, який вівся з 25-міліметрової гармати з борту направленого в район операції катера, військові моряки взяли паузу "для аналізу ситуації". Потім "бій" поновився, проте цього разу в хід були пущені 50-міліметрові снаряди. "Це менш ризиковано, ніж дозволити судну зіткнутися з берегом або дрейфувати, створюючи перешкоди для навігації", - заявили в береговій охороні.

Влада попередила капітанів морських суден і пілотів літаків, маршрути яких пролягають в безпосередній близькості від місця проведення операції, про ризик знаходження в цій зоні.

Дрейфуюче судно "Реуун мару" ("Удача") було виявлене кілька днів тому на відстані приблизно 240 кілометрів від берегів Аляски. 50-метровий японський танкер, названий журналістами "кораблем-примарою", змило хвилею цунамі з місця стоянки біля берегів Хоккайдо 11 березня 2011 року. Судно чекало відправлення на злам, тому його власники не відразу почали шукати зниклий танкер. Власник і капітан "корабля-примари" дозволили проведення операції з метою його затоплення.