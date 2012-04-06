У турецькому порту голодують українські моряки

Про це УНІАН повідомили сьогодні в одеській благодійній організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

«У ході телефонної розмови 5 квітня з борту теплоходу нас повідомили, що на всіх залишилося два кілограми макаронів, - уточнили в БО «Ассоль». – Морякам вже півроку не видають зарплату, хоча контракти більшості з них з компанією Our Construction закінчилися ще у середині березня. Повернутися додому за свій рахунок вдалося лише 12 членам екіпажа, включаючи хворого кухаря».

З'ясувалося також, що на початку березня на борту «Віктора Лєкарєва» в турецькому порту побували представники одеської компанії «Чорномортехфлоту», які рекомендували у вересні 2011 року тодішнім своїм працівникам укладати договори з англійською компанією Our Construction і відправлятися на борту судна-земснаряду «Віктор Лєкарєв» прокладати підхідний канал у марокканському порту Танжермед.

«У ході зустрічі члени екіпажу зрозуміли, що вирішувати питання погашення піврічної заборгованості із зарплати морякам на загальну суму 98 тис дол ані представники «Чорномортехфлоту», ні Our Construction не збираються», - йдеться у повідомленні.

Громадська організації «Ассоль» допомогла членам екіпажу зв'язатися з МЗС України, а також подати заяви до Генеральної прокуратури України і Чорноморської транспортної прокуратури. Проте поки що реальної допомоги і реакції на свої заяви українські моряки не одержали.

За словами помічника капітана теплоходу «Віктор Лєкарєв» Олександра Нестеренко, який вже повернувся до Одеси, члени екіпажу, покинуті напризволяще, налаштовані на відчайдушні дії, аж до самогубства.