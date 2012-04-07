У Гімалаях лавина накрила понад 100 пакистанських солдат

Як передає радіо «Эхо Москвы», сходження лавини сталося сьогодні вранці поблизу одного з льодовиків на кордоні з Індією.

Відомо, що лавина накрила групу пакистанських військовослужбовців – джерела говорять, що штаб одного з батальйонів. За різними даними, йдеться про 130-150 військовиків. Наразі всі вони поховані під товщею снігу. Про жертви поки що відомостей немає. Пакистанське військове керівництво обіцяє повідомити про це пізніше, передає «Рейтер».

Представник армії країни генерал-майор Атар Аббас сказав, що рятувальників вже направлено до місця події.

Гірська місцевість Каракорум у північній частині області Кашмір є предметом суперечки між Пакистаном і Індією, у зв'язку з яким у районах Кашміру базуються декілька тисяч військовослужбовців як з пакистанського, так і з індійського боку.

Жертвами лавини в Гімалаях зазвичай стають іноземні альпіністи.