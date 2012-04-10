Управляюча компанія «LNG-термінал» буде вже за два місяці

Як наголошується у повідомленні прес-служби агентства, розміщеному на його офіційному сайті, про це заявив голова координаційної ради нацпроекту «LNG-термінал» Віталій Дем’янюк.

«Зараз, у рамках організаційної стадії, нами створюється модель приватно-державного партнерства для реалізації проекту. До кінця травня планується організувати конкурс і створити управляючу компанію. Після цього буде вибрано фінансового консультанта і пройде підписання меморандумів по поставках газу. Завершиться організаційна стадія створенням консорціуму: юридичної особи, до якої увійдуть інвестори, включаючи державу, для фінансування будівництва терміналу», - зазначив В.Дем’янюк.

За його словами, на сьогоднішній день проект ТЕО розроблений і відправлений на затвердження до Кабінету міністрів. «Разом із цим, ми направили цей документ нашим колегам в НАК «Нафтогаз» на розгляд і оцінку», - сказав В.Дем’янюк.

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Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу об’ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

У вересні минулого року. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське побережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи). Вартість будівництва LNG-терміналу складе 846 млн євро.