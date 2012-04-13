У Нью-Йорку кількасот людей евакуювали через іграшкову гранату

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами офіційних представників екстрених служб Нью-Йорка, причиною тривоги став підозрілий предмет, який виявився іграшковою гранатою.

Згорток, доставлений кур'єром "Федекс", викликав підозру одного із співробітників безпеки офісної будівлі, відомої як ВТЦ-2.

Під час просвічування посилки охоронець побачив предмет, що формою нагадує гранату, після чого були викликані сапери і почалося виведення людей з будівлі. З міркувань безпеки були також евакуйовані люди із сусіднього будинку.

ВТЦ на Манхеттені є об'єктом, на якому введено підвищені заходи безпеки. За останні 20 років комплекс офісних будівель двічі зазнавав атак терористів - у 1993 і 2001 роках. В результаті останнього загинули близько 3 тисяч чоловік і було зруйновано два хмарочоси ВТЦ.