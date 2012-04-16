Грузія планує продати 25% акцій залізниці на лондонській біржі

Про це сьогодні повідомило Міністерство економіки і стабільного розвитку Грузії, передає Reuters.

Зокрема, IPO планується провести в травні 2012 року у формі глобальних депозитарних розписок (GDR).

Організаторами IPO виступають банки Citigroup і Goldman Sachs.

На сьогодні єдиним власником «Грузинської залізниці» є держава в особі Міністерства економіки і стабільного розвитку.

«Пропозиція є частиною приватизаційної програми Грузії відповідно до встановленої політики економічної лібералізації і дерегулювання. Пропозиція і лістинг посилять профіль компанії на міжнародних ринках капіталу і доступ до них, надаючи стратегічну гнучкість для підтримки довгострокового зростання і розвитку», - сказано в повідомленні міністерства.

Минулого року компанія збільшила виручку на 18% - до 285,8 млн. дол, а чистий прибуток - на 71,8% - до 104,4 млн. долл і з 2012 року планує виплачувати у вигляді дивідендів не менше 30% консолідованого чистого прибутку.

«Грузинська залізниця» розмістила дебютний випуск п`ятирічних євробондів на 250 млн. дол у липні 2010 року.