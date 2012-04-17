МВС Росії поквапилося «розкрити» справу Політковської

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«У зв`язку з поширеної у ЗМІпосадовцем Головного управління карного розшуку МВС Росії інформації в кримінальній справі про вбивство А.Політковської, Слідчий комітет заявляє, що розслідуванням цього злочину займається слідчий Головного слідчого управління СК Росії, котрий ніяких дозволів на публікацію таких відомостей не давав», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Слідчому комітеті підкреслили, що на сьогодні недоцільно говорити про терміни завершення розслідування кримінальної справи про вбивство А.Політковської.

«На даному етапі слідством перевіряються свідчення Дмитра Павлюченкова, а також інших свідків і очевидців злочину з метою не допустити незаконного притягнення кого-небудь до кримінальної відповідальності», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що це пов`язано з об`єктивною необхідністю проведення значного обсягу слідчих дій, зокрема отриманням висновків ряду експертиз. Результати фоноскопічних експертиз, аналізу телефонних переговорів необхідні слідчим для підтвердження свідчень Д.Павлюченкова, а також свідків і очевидців. Таким чином, співставивши вказані докази з тими, що вже є, а також проаналізувавши їх у сукупності, слідство зможе підтвердити або спростувати причетність до вбивства А.Політковської осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, А.Політковську було вбито в під`їзді свого будинку на Лісовій вулиці в Москві у жовтні 2006 року. Організатори і виконавці злочину були встановлені слідством; вони постали перед судом, але були виправдані. Справу повернули на дослідування. Замовник злочину досі офіційно не названий.

2 вересня 2011 року Слідчий комітет РФ пред`явив колишньому підполковнику міліції Д.Павлюченкову звинувачення в убивстві А.Політковської.