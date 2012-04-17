Брейвік посміхався, коли прокурор зачитував список його жертв

Обвинувачений в тероризмі Андрес Брейвік, надаючи свідчення у вівторок в суді Осло, розповів, що табір на Утейя, де він убив 69 людей, був альтернативним варіантом, спочатку його метою були учасники щорічної конференції журналістів повідомляє РІА «Новости».

Андерс Брейвік звинувачується в тому, що 22 липня минулого року влаштував вибух в урядовому кварталі Осло, в результаті якого загинули вісім людей, і в стрілянині в молодіжному таборі робочої партії Норвегії на острові Утейя, де обвинувачений розстріляв 69 дітей.

Підсудний зізнався, що збирався влаштувати бійню на щорічній конференції норвезького Фонду журналістських розслідувань SKUP в березні 2011 року, проте тоді йому не вдалося здійснити задумане.

Брейвік у своєму виступі заявив, що вважає журналістів інструментом пропаганди в руках влади, яка підтримує ідеї чужої йому мультикультурності.

Відповідаючи на питання прокурора, підсудний неодноразово підкреслював свій зв'язок з націоналістами по всьому світу і їх підтримку.

На питання про те, хто дав йому право вбивати людей, Брейвік відповів, що "сам ухвалив таке рішення". "Вважаю, що всі корінні народи і культури мають право боротися за виживання і проти експансії ззовні", - сказав він.