Американського сенатора звинувачують у сексі з колишньою повією (фото)

Колишня повія з Нью-Орлеана, яка погодилася сфотографуватися для видання Hustler Ларрі Флінта, заявила в інтерв`ю, що займалася сексом з сенатором від штату Луїзіана Девідом Віттером у 1999 році. Венді Елліс повідомила журналістів, що Віттер приходив до неї два-три рази на тиждень з липня по листопад 1999 року, передає АР.

Флінт перевірив слова жінки за допомогою детектора брехні і підтвердив її заяви, проте Елліс не змогла надати ні рахунків, ні фотографій, ні будь-яких інших доказів того, що республіканський сенатор впродовж довгого часу був її клієнтом. "Я хочу, щоб усі знали правду, - зазначила жінка. - У нас були сексуальні стосунки. Він приходив і робив свою справу".

Елліс відмовилася повідомити, чи заплатило їй видання Hustler за провокаційне інтерв`ю, проте повідомила, що її фотографії з`являться в найближчому номері скандального журналу. "Вона... мила", - додав Ларрі Флінт.

Відзначимо, це не перший скандал за участю представниць найдавнішої професії у кар`єрі 46-річного сенатора Віттера. У липні він публічно вибачився за те, що скоїв "жахливий гріх": телефон політика знайшли у списку клієнтів підпільного елітного борделя. Про це також написав Hustler.

Власниця цього бізнесу Дебора Палфрі (більш відома за прізвиськом "Вашингтонська Мадам") заявила, що Віттер користувався послугами її співробітниць кілька разів, проте ніяких доказів представлено не було. Федеральна прокуратура звинуватила Палфрі в організації проституції і отриманні незаконним шляхом 2 млн. доларів за 13 років роботи. Втім, сама Мадам стверджує, що її бізнес цілком легальний. Сенатор Віттер у відставку не подав і юридичного переслідування не зазнав.

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