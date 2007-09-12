Американського сенатора звинувачують у сексі з колишньою повією (фото)
Слова жінки перевірили на детекторі брехні
|Венді Елліс. Фото АР
Флінт перевірив слова жінки за допомогою детектора брехні і підтвердив її заяви, проте Елліс не змогла надати ні рахунків, ні фотографій, ні будь-яких інших доказів того, що республіканський сенатор впродовж довгого часу був її клієнтом. "Я хочу, щоб усі знали правду, - зазначила жінка. - У нас були сексуальні стосунки. Він приходив і робив свою справу".
Елліс відмовилася повідомити, чи заплатило їй видання Hustler за провокаційне інтерв`ю, проте повідомила, що її фотографії з`являться в найближчому номері скандального журналу. "Вона... мила", - додав Ларрі Флінт.
|Сенатор штату Луїзіана Девід Віттер з дружиною. Фото АР
Власниця цього бізнесу Дебора Палфрі (більш відома за прізвиськом "Вашингтонська Мадам") заявила, що Віттер користувався послугами її співробітниць кілька разів, проте ніяких доказів представлено не було. Федеральна прокуратура звинуватила Палфрі в організації проституції і отриманні незаконним шляхом 2 млн. доларів за 13 років роботи. Втім, сама Мадам стверджує, що її бізнес цілком легальний. Сенатор Віттер у відставку не подав і юридичного переслідування не зазнав.