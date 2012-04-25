Суд Італії: Берлусконі платив відкати сицилійській мафії

Посередником між підприємцем і коза ностра був один з його найближчих соратників, нинішній сенатор від партії «Народ свободи» Марчелло Делл'Утрі. Про це йдеться в документі, опублікованому Касаційним судом Італії, пишуть «Известия».

Документи підтверджують чутки про те, що Берлусконі платив відкати босу коза ностра Стефано Бонтате, прагнучи убезпечити себе і свою сім'ю від викрадень з метою викупу. В його будинку навіть проживав охоронець Вітторіо Мангано, сицилійський гангстер, засуджений пізніше за вбивство. Однак італійський суд зазначає, що медіамагнат, який на той час тільки починав вибудовувати свою політичну кар'єру, міг платити данину мафії не тільки для захисту. Не виключено, що у нього з коза ностра були спільні ділові інтереси на Сицилії.

За минулі роки італійське правосуддя багато разів намагалося притягнути Берлусконі до відповідальності, звинувачуючи його в шахрайстві, дачі хабарів, корупції, сексуальних стосунках з неповнолітньою і махінаціях при продажу прав на фільм. Але він завжди виходив сухим з води, заслуживши прізвисько Непотоплюваний Дон Сільвіо.