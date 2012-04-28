Gazeta Wyborcza провела паралель між вибухами в Україні і приходом Путіна

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив оглядач польського видання з питань східної тематики видання Gazeta Wyborcza Марчін Войчеховський у своїй статті "Вибухова Україна".

Він зазначив, що вчорашні події погіршать і так не найкращий імідж України напередодні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, про бойкот якого раніше заявляли представники деяких держав Євросоюзу через справу засудженої до семи років позбавлення волі екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

"Точно відомо одне - чотири таємничі вибухи вдень у центрі великого міста та маса поранених не стануть приводом для позитивних публікацій перед Євро-2012", - зауважив М.Войчеховський, додавши, що усі інші моменти справи залишаються невідомими.

М.Войчеховський висловив сумнів, що українські правоохоронці зможуть оперативно знайти відповідальних за теракти, пояснивши це їх "корумпованістю". Він провів аналогію з розслідуванням вибухів будинків у Москві та Волгодонську влітку 1999 року, після яких розпочалася друга війна в Чечні, а Президент Росії Борис Єльцин передав владу Володимиру Путіну.

М.Войчеховський припустив, що українська влада та опозиція звинувачуватимуть одна одну в тому, що власне через їхні дії дійшло до вибухів.

Оглядач також розкритикував українську владу на чолі із Президентом Віктором Януковичем, котрий, на його думку, замість того, аби вирішувати питання, які стоять перед Україною, своїми діями породжує нові виклики, серед яких - вибухи у Дніпропетровську.

"Глава польського уряду Дональд Туск задекларував підтримку України, а глава МВС Яцек Ціхоцький запевняє у співпраці з українськими службами. Це необхідні та добрі слова, але радше ритуальні в контексті держави, якій необхідні комплексні рішення, а не одного чи двох питань, до яких, наприклад, може належати встановлення відповідальних за теракт", - написав М.Войчеховський.

"Такі (комплексні) рішення залежать лише від українців, які або упорядкують свою державу, або далі будуть перебувати у «болоті» між Європейським Союзом та руїнами колишнього СРСР", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.