Міністр оборони РФ: Переговори Росії і НАТО щодо ПРО заходять у глухий кут

Переговори Росії та НАТО щодо розгортання американської системи протиракетної оборони заходять в глухий кут, заявив міністр оборони РФ Анатолій Сердюков. Про це повідомляє РІА "Новости".

Росія і НАТО домовилися співпрацювати за проектом ЄвроПРО на саміті в Лісабоні в 2010 році, проте переговори зайшли в глухий кут через відмову США надати юридичні гарантії, що розгортання системи ПРО НАТО не спрямоване проти російських сил ядерного стримування.

"Знайти взаємоприйнятні рішення з протиракетної оборони поки не вдається, ситуація практично заходить в глухий кут", - сказав глава російського військового відомства, виступаючи на міжнародній конференції з проблем ПРО.

Він також зазначив, що 20 травня на саміті НАТО в Чикаго планується оголосити про досягнення "первісної оперативної готовності" ЄвроПРО, що буде означати, що США і НАТО мають намір продовжувати розвиток ПРО без врахування російського занепокоєння.

"Зараз перед нашими країнами стоїть дилема. Або ми зможемо пройти тест на співпрацю і спільно реагувати на нові ракетні виклики і загрози, або ми будемо змушені приймати військово-технічні заходи, в залежності від реалізації протиракетних планів", - заявив Сердюков.

Тим не менш, міністр оборони зазначив, що Росія і США ще можуть домовитися з питання ЄвроПРО.