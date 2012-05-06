На мітинг опозиції у Москві пропускають через металошукачі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на Калузькій площі і вулиці Велика Якиманка зібралася тисяча людей, які чекають черги для проходу через рамки металошукачів.

Маршрут ходи і Болотна площа, де пройде мітинг опозиції, по периметру оточені поліцейськими. Вхід здійснюється тільки після проходження рамок металошукачів.

Учасники акції тримають у руках прапори різних опозиційних партій і рухів, у багатьох на одязі білі стрічки і білі квіти як символ незгоди з політикою чинної влади в Росії.

Час від часу учасники скандують: «Путин – вор», «Росия без Путина». «Милиция с народом - не служи уродам».

Окрім цього, можна побачити плакати з написами: «Поздравляю Путина с победой над Россией и узурпацией власти», «Хватит врать и воровать», «Не пустим вора в Кремль», «Путин для России – путы», «Долой лживого царька Путина».

Хода має розпочатися о 16.00 мск. Владою санкціоновано не більше 5 тис. учасників, утім на цей момент зібралося в кілька разів більше.

Як повідомлялося, основні вимоги учасників Маршу мільйонів – комплексна політична реформа, реформа законодавства про вибори і проведення дострокових парламентських (до кінця 2012 року) і президентських виборів (навесні 2013 року).

Серед організаторів Маршу - Гарі Каспаров, Олексій Навальний, Борис Нємцов, Ольга Романова, Сергій Удальцов, Євгенія Чирікова. В акції планується участь різних політичних і громадських організацій.