МАГАТЕ вимагає від Ірану доступу на ядерний об'єкт, де можуть виробляти зброю

Організація вимагає від влади в Тегерані дозволити доступ на всі ядерні об’єкти країни, пише Радіо Свобода.

Зокрема, наразі ідеться про об’єкт у Парчині. Це військовий комплекс на південному сході від Тегерану. Фахівці вважають, що саме в цьому місці можуть здійснюватися розробки ядерної зброї.

Голова МАГАТЕ Юкія Амано назвав «пріоритетним» розгляд цього питання під час нинішнього розмови про іранську ядерну проблему.

Іран відкидає звинувачення у військовому характері своєї ядерної програми, але досі не погоджувався допустити експертів МАГАТЕ на об’єкт у Парчині.