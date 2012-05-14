МАГАТЕ вимагає від Ірану доступу на ядерний об'єкт, де можуть виробляти зброю
09:15, 14 травня 2012Світ
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Ядерну програму Ірану знову розглядатимуть під час дводенного засідання МАГАТЕ у Відні.
Амано назвав допуск на об'єкт у Парчині пріорітетним
Організація вимагає від влади в Тегерані дозволити доступ на всі ядерні об’єкти країни, пише Радіо Свобода.
Зокрема, наразі ідеться про об’єкт у Парчині. Це військовий комплекс на південному сході від Тегерану. Фахівці вважають, що саме в цьому місці можуть здійснюватися розробки ядерної зброї.
Голова МАГАТЕ Юкія Амано назвав «пріоритетним» розгляд цього питання під час нинішнього розмови про іранську ядерну проблему.
Іран відкидає звинувачення у військовому характері своєї ядерної програми, але досі не погоджувався допустити експертів МАГАТЕ на об’єкт у Парчині.
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