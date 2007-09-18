В Узбекистані призначили вибори президента

Вибори президента пройдуть в Узбекистані 23 грудня, повідомив у вівторок РІА «Новости» голова ЦВК Узбекистану Мірзо-Улугбек АБДУСАЛАМОВ.

За його словами, 21 вересня в країні буде оголошено про початок передвиборної кампанії.

У грудні відповідно до Конституції закінчуються президентські повноваження Іслама КАРІМОВА, який беззмінно правив країною з 1991 року.

Прес-секретар Центрвиборчкому Беруній АЛІМОВ сказав, що в ЦВК поки не надходило заявок від кандидатів у президенти. "Офіційно передвиборна кампанія почне діяти з 21 вересня цього року", - зазначив прес-секретар.