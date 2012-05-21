Янукович домовився з Румунією про активізацію
23:31, 21 травня 2012Світ
605 0
Україна та Румунія домовились про активізацію двосторонніх стосунків.
Про це заявив Президент України ВІктор Янукович в інтерв'ю журналістам, розповідаючи про підсумки своєї зустрічі з Президентом Румунії Траяном Басеску у Чикаго.
"Ми домовились, що вже прийшов час активізувати нашу співпрацю на двосторонньому рівні і обов'язково буде візит Президента Румунії в Україну, а після цього Президент України відвідає Румунію", - наголосив В.Янукович.
Він підкреслив на необхідності посилення спвівпраці між країнами: "у нас дуже багато є спільних справ, ну і крім того ми сусіди".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter