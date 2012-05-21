Янукович домовився з Румунією про активізацію

23:31, 21 травня 2012
Світ
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Україна та Румунія домовились про активізацію двосторонніх стосунків.

Про це заявив Президент України ВІктор Янукович в інтерв'ю журналістам, розповідаючи про підсумки своєї зустрічі з Президентом Румунії Траяном Басеску у Чикаго.

"Ми домовились, що вже прийшов час активізувати нашу співпрацю на двосторонньому рівні і обов'язково буде візит Президента Румунії в Україну, а після цього Президент України відвідає Румунію", - наголосив В.Янукович.

Він підкреслив на необхідності посилення спвівпраці між країнами: "у нас дуже багато є спільних справ, ну і крім того ми сусіди".

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