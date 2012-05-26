Розпочалася кампанія за незалежність Шотландії

Лідер Шотландської національної партії, перший міністр Шотландії Алекс Салмонд в присутності політиків, бізнесменів і діячів культури особисто дав старт кампанії "Так Шотландії" (Yes Scotland), мета якої - зібрати мільйон підписів на підтримку незалежності та провести восени 2014 року референдум.



Раніше Алекс Салмонд заявив, що Единбург може домогтися незалежності від Лондона і ввійти до складу єврозони. Представник шотландського уряду розкритикував відмову Великої Британії підписувати договір про створення Бюджетно-податкового союзу.



Очікується, що протилежна за своєю спрямованістю кампанія: за збереження Шотландії у складі Сполученого Королівства, - також стартує цього року.



Шотландія отримала обмежену автономію в 1997 році, зауважує РІА "Новости". З 1999 року тут є власний парламент і виконавча влада. Проте їх повноваження обмежені переважно питаннями освіти, культури, охорони здоров'я, транспорту, довкілля. Шотландія також традиційно має власну судову систему.



2007 року Шотландська національна партія виграла вибори в парламент, а в 2011 році збільшила своє представництво.