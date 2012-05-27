На Євробаченні назвали переможців

За результатамиголосуванняглядачіві професійного журів 42країнахЄвропинайбільшукількістьбалівнабралавиконавицязі Швеції-Лорін.У неї -372. 18 країнвіддалиїйвищі12балів,5- по10 і3-по 8.



Другеі третємісця -російськібабусі (259. 1-5-8) тасербЖелькоЙоксимович(214 4-8-2).



ПредставницяУкраїни -Гайтана- на15сходинціз 65балами. Другемісцевіддалиїйглядачіз Білорусі, третє-з Молдовита Росії.7балівнадійшлизМальти, по 6- відЛатвії таГрузії, по 3- відАзербайджану, Македонії, Італіїта Ірландії, по 2- відЛитвита Іспанії,по балові- відГреції, Португалії, Норвегіїта Естонії.



Українськежурі, зі свогобоку, на першемісцепоставилоСабінуБабаєву, яка представлялаАзербайджан,надруге "Буранівськихбабусь" інатретє -ПашуПарфеніяз Молдови.

Місця, бали і шанувальники:



1. Швеція 372 (12 - Австрія, Бельгія, Франція, Велика Британія, Словаччина, Голландія, Ісландія, Норвегія, Естонія, Данія, Латвія, Іспанія, Фінляндія, ФРН, Росія, Угорщина, Ізраїль, Ірландія; 10 - Румунія, Словенія, Кіпр, Литва , Сербія, 8 - БіГ, Болгарія, Грузія)



2. Росія - 259 (12 - Білорусь, 10 - Україна, Азербайджан, Сан-Марино, Латвія, Італія, 8 - Бельгія, Словенія, Португалія, Норвегія, Естонія, Данія, Іспанія, Фінляндія)



3. Сербія 214 (12 - Чорногорія, Словенія, Хорватія, Болгарія; 10 - Австрія, БіГ, Швейцарія, Македонія, Нідерланди, Швеція, Норвегія, ФРН, 8 - Франція, Греція)



4. Азербайджан 150 (12 - Україна, Мальта, Туреччина, Литва, 10 - Молдова, Болгарія, Грузія, Росія; 8 - Кіпр, Ізраїль)



5. Албанія 146 (12 - Сан-Марино, Швейцарія, Македонія, Італія; 10 - Чорногорія, Бельгія, Греція, 8 - Австрія, Угорщина)



6. Естонія 120 (10 - Франція, Словаччина, Ісландія, Фінляндія, 8 - Швеція, Литва, Латвія, Ірландія)



7. Туреччина 112 (12 - Азербайджан, 10 - Албанія, 8 - Мальта, Македонія, Нідерланди, ФРН)



8. Німеччина 110 (10 - Португалія, Естонія, Данія, Угорщина, Ірландія, 8 - Італія)



9. Італія 101 (10 - Мальта)



10. Іспанія 97 (12 - Португалія, 10 - Ізраїль; 8 - Велика Британія, Швейцарія)



11. Молдова 81 (12 - Румунія, 8 - Україна, Сан-Марино)



12. Румунія 71 (12 - Молдова; 10 - Іспанія)



13. Македонія 71 (12 - БіГ, Сербія, 8 - Албанія, Чорногорія, Туреччина, Хорватія)



14. Литва 70 (12 - Грузія; 8 - Білорусь)



15. Україна 65 (10 - Білорусь, 8 - Молдова, Росія)



16. Кіпр 65 (12 - Греція, Швеція; 8 - Ісландія, Сербія)



17. Греція 64 (12 - Албанія, Кіпр, 8 - Румунія)



18. Боснія і Герцеговина 55 (10 - Туреччина, Хорватія)



19. Ірландія 46 (10 - Велика Британія)



20. Ісландія 46



21. Мальта 41 (8 - Азербайджан)



22. Франція 21



23. Данія 21



24. Угорщина 19 (8 - Словаччина)



25. Велика Британія 12



26. Норвегія 7