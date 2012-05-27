У Москві затримали близько 100 учасників "білого руху"

18:55, 27 травня 2012
Світ
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У Москві пройшла акція опозиції під назвою "Біле дефіле": учасники зібралися в усьому білому і прогулялися по Червоній площі.

За задумоморганізаторів,мета заходу- провестичерговийексперимент іперевірити, чи зможутьлюди "безперешкодногулятивбіломупорідному місту".

"Приєднуйтесь.Одягайтесвоїкращібілінаряди.Весільнісукні, біліфраки, фатуабо будь-якуіншубілий одяг.Білістрічкитакожвітаються", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.

Учасникиопозиційного "дефіле" пройшлиКрасноюплощею.Ранішенаголовній площістолиці булипосиленізаходи безпеки.Повідомляється,що акціяпройшлабезпригод.

Однак пізніше,опозиціонерирушиливбікСтарогоАрбата.Саметам,як повідомляютьвTwitterочевидціподій, почалисязатримання.За спостереженнямиочевидців,затримано близько100 осіб.

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