У Москві затримали близько 100 учасників "білого руху"

У Москві пройшла акція опозиції під назвою "Біле дефіле": учасники зібралися в усьому білому і прогулялися по Червоній площі.

За задумоморганізаторів,мета заходу- провестичерговийексперимент іперевірити, чи зможутьлюди "безперешкодногулятивбіломупорідному місту". "Приєднуйтесь.Одягайтесвоїкращібілінаряди.Весільнісукні, біліфраки, фатуабо будь-якуіншубілий одяг.Білістрічкитакожвітаються", -цитуєРосБізнесКонсалтинг. Учасникиопозиційного "дефіле" пройшлиКрасноюплощею.Ранішенаголовній площістолиці булипосиленізаходи безпеки.Повідомляється,що акціяпройшлабезпригод. Однак пізніше,опозиціонерирушиливбікСтарогоАрбата.Саметам,як повідомляютьвTwitterочевидціподій, почалисязатримання.За спостереженнямиочевидців,затримано близько100 осіб.

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