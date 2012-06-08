ВВС звинувачують у спробі роздути тему расизму в Україні і в Польщі

Про це пише британська газета The Guardian, переклад якої розміщений на сайті «ИноСМИ».

За інформацією видання, зокрема, виконавчий директор єврейського громадського центру в Кракові Джонатан Орнстейн звинуватив ВВС у вибірковому підході до матеріалів. Він заявив, що те, як Panorama використовувала його як джерело, його просто «розлютило». «Вони скористалися мною та іншими людьми, щоб маніпулювати серйозною темою антисемітизму заради сенсації», - сказав він.

У своїй заяві журналу Economist Дж.Орнстейн зазначив, що кореспондент Panorama Кріс Роджерс брав у нього інтерв`ю більше години. За словами Дж.Орнстейна, він сказав журналісту, що нечисленні расисти і антисеміти серед польських фанатів «не представляють польське суспільство в цілому», і порадив йому поспілкуватися з двома ізраїльськими футболістами, які грають за краківську «Віслу». «Журналісти відповіли мені, що це «не вписувалося б у сюжет. Така відповідь мене здивувала», - підкреслив голова громадського центру.

Дж.Орнстейн також поскаржився на «тенденційність» програми. Вона «абсолютно не взяла до уваги те позитивне, що я розповів, і врахувала тільки критичні стосовно Польщі вислови».

У той же час, ВВС категорично відкинула заперечення Дж.Орнстейна. За словами корпорації, вона ясно дала йому зрозуміти, що інтерв`ю береться в контексті пов`язаного з футболом расизму і антисемітизму в Польщі. Вона також заявила, що не відмовлялася інтерв`ювати ізраїльських футболістів і не посилалася на невідповідність сюжету.

Наголошується, що англійські уболівальники також назвали програму шкідливою і такою, що складає помилкове враження про поширеність расизму в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший телеканал британського суспільного ромадського телебачення ВВС ONE у програмі Panorama показав сюжетна тему нинішнього чемпіонату Європи з футболу під назвою "Стадіони ненависті".

Колишній футболіст збірної Англії Сол Кемпбелл, який коментував відео, зроблене журналістом на одному з українських стадіонів, закликав англійців не їхати на Євро-2012, адже назад «можна повернутися в труні».

МЗС України назвало безпідставним формулювання таких тез і заявило про дискредитацію українців напередодні турніру, який влада планує використовувати для популяризації держави в світі.

Польща також гостро засудила сюжет і добивалася від ВВС спростувати помилкові повідомлення про небезпечну в Польщі під час Євро-2012.