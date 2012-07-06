Сирійський президент не зможе втекти до Москви

Росія знову спростувала поширені останнім часом припущення, що Москва планує надати сирійському президентові Башару Асаду політичний притулок.

УчетверміністрзакордоннихсправРосії СергійЛавровнапрес-конференції запідсумкамипереговорівз главоюМЗС НімеччиниГідоВестервеллесказав,що спочаткусприйнявпропозиціюпро наданняпритулкуАсадуякжарт.ЗасловамиЛаврова, з такоюж ідеєюможнабулобзвернутися ідо німецькихколег.



Раніше одинз високопоставленихчиновниківросійськогоміністерствазакордоннихсправзаявляв,щоМосква нерозглядаєпитанняпро наданняБашаруАсадуполітичногопритулку,повідомляєРадіоСвобода.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter