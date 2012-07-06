Сирійський президент не зможе втекти до Москви
01:37, 06 липня 2012Світ
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Росія знову спростувала поширені останнім часом припущення, що Москва планує надати сирійському президентові Башару Асаду політичний притулок.
УчетверміністрзакордоннихсправРосії СергійЛавровнапрес-конференції запідсумкамипереговорівз главоюМЗС НімеччиниГідоВестервеллесказав,що спочаткусприйнявпропозиціюпро наданняпритулкуАсадуякжарт.ЗасловамиЛаврова, з такоюж ідеєюможнабулобзвернутися ідо німецькихколег.
Раніше одинз високопоставленихчиновниківросійськогоміністерствазакордоннихсправзаявляв,щоМосква нерозглядаєпитанняпро наданняБашаруАсадуполітичногопритулку,повідомляєРадіоСвобода.
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