Колишній диктатор отримав вирок за викрадення дітей опозиціонерів

Суд виніс вирок колишньому аргентинському диктатору Хорхе Віделі: за систематичне викрадення дітей своїх політичних опонентів він засуджений до 50 років в'язниці.

Цейвирокмалощозмінюєв життіколишньогоправителяАргентини,зауважуєРІА "Новости":87-річнийВіделаібез тоговідбуваєдовічне ув'язненняза злочинипротилюдства.Підчас військовоїдиктатури1976-1981років вінпроводивполітикужорсткогопридушеннявнутрішньоїопозиції, яка отрималасумнувідомість як"бруднавійна".За різнимиоцінками, їїжертвамимоглистатидо 30тисяч осіб.

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