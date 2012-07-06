Колишній диктатор отримав вирок за викрадення дітей опозиціонерів
02:06, 06 липня 2012Світ
950 0
Суд виніс вирок колишньому аргентинському диктатору Хорхе Віделі: за систематичне викрадення дітей своїх політичних опонентів він засуджений до 50 років в'язниці.
Хорхе Відела
Цейвирокмалощозмінюєв життіколишньогоправителяАргентини,зауважуєРІА "Новости":87-річнийВіделаібез тоговідбуваєдовічне ув'язненняза злочинипротилюдства.Підчас військовоїдиктатури1976-1981років вінпроводивполітикужорсткогопридушеннявнутрішньоїопозиції, яка отрималасумнувідомість як"бруднавійна".За різнимиоцінками, їїжертвамимоглистатидо 30тисяч осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter