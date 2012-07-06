Китай і Японія посварилися через маленьку панду

Обурення Китаю, який «позичив» японцям матір малюка, викликала пропозиція губернатора Токіо назвати новонародженого на честь спірних островів, повідомляє «Взгляд» з посиланням на The Telegraph.

Малюк народився приблизно о 12.27 за місцевим часом у панди Сін-Сін, яка знаходиться в Японії за десятирічною позикою від Китаю. Співробітники зоопарку відзначають, що мати і малюк почувають себе добре. Стать новонародженого визначити поки не вдалося, оскільки Сін-Сін весь час притуляє його до грудей.

За словами працівників зоопарку «Уено», малюк став першим народженим від природного зачаття малюком панди за останні 24 роки.

Скандал між країнами виник через те, що за тиждень до народження дитинчати панди, який за умовами договору повинен бути переданий Китаю через два роки, губернатор Токіо Сінтаро Ісіхара запропонував назвати його «Сен Сен» або «Каку Каку». Обидва імені - похідні від японської назви спірних островів архіпелагу Сенкаку.

Подібна пропозиція викликала в Китаї обурення, оскільки Китай і Тайвань вважають ці острови своїми і називають їх Дяоюйдао. Скелясті безлюдні острови розташовані на захід від японської префектури Окінава.

Нагадаємо, острови, свого часу відкриті китайцями, в кінці XIX століття відійшли Японії за підсумками Першої китайсько-японської війни. Однак після програшу у Другій світовій війні Токіо втратив право на всі завойовані території, острови перейшли під юрисдикцію США. У 1970-х роках США повернули Японії Окінаву разом з архіпелагом Сенкаку.

Китай, однак, вважає острови своїми споконвічними територіями. У відповідь на це Токіо заявив, що «архіпелаг Сенкаку є споконвічною територією Японії і історично, і з точки зору міжнародного права», «охорона суверенітету японських територій є обов'язком нашого уряду».

Загострення територіального спору між двома державами сталося у вересні 2010 року, після того як японські прикордонники заарештували китайське рибальське судно у Сенкаку. Капітан траулера був заарештований і повинен був постати перед судом.

А на початку цього року обурення Китаю викликав візит чотирьох японських політиків на спірні острови, а також намір японської влади дати власні імена островам архіпелагу.

Велика панда - неофіційний символ Китаю, нагадує РІА «Новости». Всього в світі налічується 1,6 тис. панд, головним чином у провінції Сичуань. У неволі за межами Китаю сьогодні живуть тільки 30 панд - в Австрії, Австралії, Іспанії, США, Таїланді та Японії.

Так звану дипломатію панд КНР використовує досить активно, періодично відправляючи «бамбукових ведмедів» у різні країни. Згідно з існуючим правилом, дитинчата панд, які народилися від подарованих або тимчасово позичених іншій країні тварин, обов'язково повертаються Китаю.