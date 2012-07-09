У Японії запустили перший із 50 робочих реактор АЕС

Всі інші 49 справних атомних енергетичних установок або знаходяться на технічному огляді, або чекають дозволу на відновлення діяльності після катастрофічної аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні минулого року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

До цього атомні станції давали приблизно третину необхідної Японії електроенергії. Зараз їх зупинення заповнюють запуском раніше законсервованих теплових станцій і введенням у дію нових газових генераторів. Утім нинішнього літа влада очікує істотного браку електроенергії. В результаті промисловим користувачам дана вказівка зменшити її споживання, залежно від району, на 5-15%.

Запуск реактора на АЕС "Ої" дасть змогу поліпшити ситуацію. Норми з економії скорочуються зараз до 3-10%.

Протягом липня передбачається ввести в експлуатацію ще один ядерний реактор на АЕС "Ої" - на це вже дала згоду місцева влада.