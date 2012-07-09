Очевидці з Кримська: мертве місто, завивання собак, трупи на узбіччях

«Руйнування дуже серйозні. У місті повно зрушених з місця машин, вивернутих дерев, що стосується трупів, які просто не встигають прибирати, то підвозив мене водій вчора, нарахував на одному з узбіч п'ять трупів. У селищі Нижня Баканка, який в 15 кілометрах від Кримська, зруйновано до 70 відсотків будинків. Я проїжджав це селище: там гори наваленого сміття. І це все, що залишилося від осель ... », - розповідає один зі свідків на місцевому форумі, слова якого наводить regions.ru.

«... Кримськ зустрів чорною порожнечею, колони пожежних машин та машин МНС стоять на узбіччях, ніхто нічого не знає. У світлі фар моторошне видовище, мертве місто, завивання собак, ні людей, ні співробітників МНС або поліції, які нібито повинні допомагати людям, за ніч так ніхто і не з'явився ... Руйнування колосальні, все змішалося - будинки, паркани, машини, сміття, трупи тварин, видовище не для людей зі слабкими нервами», - пише інший очевидець трагедії.

«Розповіді місцевих реально страшні, вода прийшла відразу стіною в 1.5 - 3 метри, у багатьох не було жодного шансу врятуватися. Відмітки на будинках і сміття, що застрягло високо на деревах, виразно говорить про рівень затоплення, місцями двоповерхові будинки накривало з дахом», - додає він.

«Кримськ сьогодні - філія пекла на землі. Те, що там твориться - страшно. Скажу відразу, я стверджую на всі 100%: скид води був, це не дощ. Вранці виїхала з Краснодара до Кримська, дорога до Новоукраїнського досить чиста ... При заїзді на міст-вирвані шматки асфальту, які носило, як аркуші паперу. Паркани з цегляними стовпами - лежать на землі, листи заліза погнуті з нелюдською силою. Видно, що йшов вал води, і вал цей був величезний. У будинках видно рівень води, яка прибула. На багатьох будинках немає дахів, обвалилися стіни. Усередині суміш бруду та мулу, по 30-40 см заввишки ... Жінка з двома синами по 13 і 16 років стояла п’ять годин на піраміді з кухонного і журнального столів, спостерігаючи, як прибуває вода, молячись, аби вижити. У сусідньому з нею будинку бабуся з донькою потонули. Багато жертв», - пише інший очевидець.

Тим часом, екологи вважають, що екстренне скидання не могло стати причиною повені, пише "Коммерсантъ". Член Екологічної вахти по Північному Кавказу Сурен Газарян в неділю оглянув водосховище: "Там такий поганий дренаж, скинути воду примусово просто неможливо". Голова російського відділення WWF Ігор Честін вважає, що повінь викликана насамперед антропогенними факторами. "Треба відновлювати незаконно вирубані ліси на схилах, - говорить він. - При катастрофічних опадах ліси забезпечували поступовий відхід води, а зараз вона просто мчить, її нічого не зупиняє". Еколог побоюється, що така ж доля могла б спіткати олімпійські об'єкти в Сочі: "Вони будуються з порушенням техніки безпеки в небезпечних місцях, отже злива в районі Червоної Поляни призведе до того, що всі об'єкти опиняться в річці Мзимта".

"Швидше за все, кілька водних потоків зійшлося в одній точці і внаслідок цього утворилася висока хвиля", - викладає свою версію директор Інституту водних проблем РАН Віктор Данилов-Данільян. На його думку, будувати житло в зоні можливого затоплення зовсім було не можна: "Потрібно було будуватися вище, а не нижче. Це здавалося задорого, але, як відомо, скупий платить двічі".

"Екстремально сильних злив чекали, але екстремально сильні - це максимум 80 мм опадів. Передбачити, що випаде 300 мм, - це за межами сучасної метеорології, - додає старший викладач кафедри метеорології і кліматології Географічного факультету МГУ ім. М. В. Ломоносова Павло Константинов . - Найближчим роки у зв'язку зі зміною клімату число таких екстремальних явищ зростатиме".