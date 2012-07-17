Польша клянеться не допустити продажу стратегічних компаній росіянам

Поляки вважають, що це може вплинути на незалежність країни і спроби диверсифікувати постачання газу до Польщі.

Про це пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita, коментуючи нещодавню спробу російського гіганта «Акрон» купити найбільше в Польщі хімічне підприємство Zakіady Azotowе Tarnуw.

"У польському уряді є згода на тему утримання російського капіталу від стратегічних галузей промисловості. Кілька місяців тому прямим текстом про це сказав прем'єр Дональд Туск", - сказав виданню один з міністрів на умовах анонімності.

Газета також наводить витяги з матеріалу польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW, аналог СБУ) присвяченого придбанню ZAT, яка споживає близько 10% газу в Польщі, левову частку якого країна купує у російського "Газпрому".

ABW наприкінці травня цього року попередило уряд, що купівля росіянами польського хімічного гіганта становить загрозу не тільки для хімічної, а й для енергетичної галузі.

«...ми планує видобуток сланцевого газу вже через два роки, тому на нашому ринку з'явиться дешевий вітчизняний газ. Але, поки це станеться, росіяни можуть одержати контроль над найбільшими споживачами газу. Якщо уряд зачекає і не скористається пропозиціями, то за декілька років наші хімічні підприємства будуть дуже конкурентоспроможними за рахунок сланцевого газу і LNG», - йдеться в матеріалі.

Газета написала, що російський капітал тісно пов'язаний з Кремлем і через економіку одержує можливість впливати на політику країн, де він активно присутній, наголосивши, що в такій ситуації зараз, наприклад, Україна.

Видання додало, що Болгарія, де також значні впливи росіян, заборонила видобуток сланцевого газу, який є головним конкурентом для традиційного "блакитного палива" з РФ.

Низка інших польських ЗМІ, коментуючи тему, відзначали, що росіяни після придбання ZAT можуть зменшити виробництво на цьому підприємстві, прибравши конкурента для своїх хімічних заводів, розташованих у Росії.

Довідка УНІАН. Наприкінці минулого тижня російський «Акрон» запропонував акціонерам Zakіady Azotowе Tarnуw, що котирується на Варшавській фондовій біржі, викупити їх папери за ціною з близько 20% премією до ціни ринку. Польське міністерство держмайна, яке є найбільшим акціонером компанії і контролює 32% акцій, назвало цю пропозицію спробою "ворожого поглинання" й ініціювало об'єднання ZAT з іншою великою хімічною компанією Zaklady Azotowe Pulawy. За даними польських ЗМІ, польські пенсійні фонди, які володіють 58% акцій компанії, підтримали плани об'єднання, відмовившись від ідеї продати папери росіянам.