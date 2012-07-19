У Татарстані підірвали лідера мусульман, його заступника - застрелили

Слідство розглядає в якості однієї з версій замаху на мусульманських лідерів Татарстану їхню професійну діяльність, повідомив сьогодні офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін.

Муфтій Ільдас Файзов і його заступник Валліула Якупов стали відомими в республіці як борці з релігійним екстремізмом, пише Радіо Свобода.

Якупова вбили в Казані сьогодні вранці. ​​За інформацією МВС республіки, його застрелили, коли він виходив з дому. Пізніше в Казані підірвали службове авто муфтія Файзова, який, проте, був лише поранений.

Порушено кримінальні справи. Під посилений контроль поліції взяті лідери мусульманського духовенства Татарстану, релігійні та державні об’єкти.