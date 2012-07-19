У Татарстані підірвали лідера мусульман, його заступника - застрелили
15:43, 19 липня 2012Світ
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У Татарстані скоєно замах на мусульманських лідерів регіону: муфтій поранений, його заступник загинув.
Машину Файвазова підірвали в Казані, фото dumrt.ru
Слідство розглядає в якості однієї з версій замаху на мусульманських лідерів Татарстану їхню професійну діяльність, повідомив сьогодні офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін.
Муфтій Ільдас Файзов і його заступник Валліула Якупов стали відомими в республіці як борці з релігійним екстремізмом, пише Радіо Свобода.
Якупова вбили в Казані сьогодні вранці. За інформацією МВС республіки, його застрелили, коли він виходив з дому. Пізніше в Казані підірвали службове авто муфтія Файзова, який, проте, був лише поранений.
Порушено кримінальні справи. Під посилений контроль поліції взяті лідери мусульманського духовенства Татарстану, релігійні та державні об’єкти.
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