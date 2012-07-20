Конгресмени заборонили Пентагону торгувати з Росією

Причиною заборони стали поставки Росією зброї до Сирії для режиму Башара Асада.

Як повідомляє Associated Press, за ухвалення поправки висловилися 407 конгресменів, проти - п'ятеро.

Автором поправки виступив республіканець Джим Морен (Jim Moran). Коментуючи свою ініціативу, Морен заявив, що вважає неприйнятною покупку озброєнь у компанії, яка "є прямим співучасником смертей тисяч невинних сирійських чоловіків, жінок і дітей".

В цілому, Палата представників прийняла оборонний бюджет США 326 голосами проти 90.

Документ - в тому числі і поправка, що стосується "Рособоронекспорту" - ще може зазнати змін в ході подальшого узгодження його остаточного варіанту з Сенатом та адміністрацією президента США, зауважує Лента.ру.