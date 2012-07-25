ЗМІ: Болгарський смертник думав, що перевозить наркотики, а не бомбу

Про це пише місцева газета "Розкриття" з посиланням на джерело, близьке до слідства.

За даними джерела газети, чоловік, якого використовували як смертника, думав, що перевозить наркотики. На даний момент це одна з версій слідчих, пише РІА "Новости".

Увечері 18 липня в аеропорту Бургаса, звідки туристичні автобуси забирали велику групу ізраїльтян, які прилетіли відпочити на місцевому курорті "Сонячний берег", стався вибух. За основною версією, вибуховий пристрій привів у дію смертник, який увійшов в салон одного з автобусів. В результаті загинули п'ять ізраїльтян, болгарський водій і передбачуваний терорист. Поранення отримали 35 ізраїльських громадян.

Раніше надходила інформація про те, що терорист, який підірвав ізраїльських туристів, діяв не один. Про це неодноразово заявляли і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і голова місцевого МВС Цвєтан Цвєтанов. За даними слідства, смертникові допомагали як мінімум дві особи. Як раніше писали болгарські ЗМІ, для розслідування теракту сформована спільна група з представників правоохоронних органів Болгарії та ізраїльських спецслужб.