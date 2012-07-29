Біля узбережжя Гватемали і Мексики стався сильний землетрус
18:09, 29 липня 2012Світ
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Епіцентр землетрусу знаходився під водою.
Землетрус струснув Мексику
Сьогодні біля узбережжя Гватемали і Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.
Як передає lenta.ru, про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
Підземні поштовхи були зафіксовані близько 6-ї ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився під водою - за 26 кілометрів від гватемальського міста Окос і менш ніж за 30 кілометрів від мексиканського міста Сучьяте.
Осередок землетрусу був на глибині понад 35 кілометрів.
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