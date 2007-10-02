Президент Південної Кореї прийшов у КНДР пішки (фото)

Президент Південної Кореї Но Му Хьон прибув до КНДР для зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Іром.

Він пішки перетнув демаркаційну лінію між двома частинами Корейського півострова - жовту смугу на асфальті, після чого автомобілем вирушив до Пхеньяну.

У столиці КНДР Но Му Хьона зустрів особисто Кім Чен Ір.

Як заявив президент Південної Кореї перед візитом до КНДР, нинішній саміт направлений на забезпечення миру і економічного розвитку на Корейському півострові.

Одна з найважливіших тим переговорів - встановлення довіри у військовій сфері.

Це друга зустріч лідерів двох корейських держав, які формально все ще знаходяться у стані війни.

Південна Корея сподівається, що в ході цього саміту, який триватиме три дні, вдасться зробити кроки до укладення постійного перемир`я після війни 1950-53 рр.

Як передає Бі-бі-сі, деякі аналітики сумніваються в зацікавленості Кім Чен Іра в ухваленні перемир`я. Вони вважають, що лідер КНДР використовує військову загрозу з метою отримання економічної допомоги від Південної Кореї.