Хуліган ударив кулаком по голові принца Швеції

Як передає РІА «Новости», про це пише шведська газета Local з посиланням на прес-секретаря суду в Стокгольмі Бертіл Тернет.

"Принц зазнав нападу, причому провокації з його боку не було. На даний час він почувається добре, ніяких травм йому нанесено не було", - наводить видання слова Б.Тернет.

Інцидент стався у Каннах на півдні Франції в ніч на неділю, 12 серпня. Принц Карл Філіп виходив з клубу Baoli разом зі своєю дівчиною Софією Хеллквіст і друзями. Як пише газета Local, у цей момент невідомий ударив монаршу персону по голові кулаком, після чого намагався схопити за шию. У сутичку втрутилася супутниця Карла Філіпа, намагаючись його захистити. Після цього біля входу в клуб зав'язалася бійка за участі кількох чоловік, при цьому принц зі своїми супутниками пішли в безпечне місце.

Карл Філіп - друга дитина і єдиний син правлячого короля Швеції Карла XVI Густава і королеви Сільвії. Принц є третім у черзі на спадкоємство престолу після своєї сестри кронпринцеси Вікторії і племінниці принцеси Естель.